Agata: “Crisi economica pesa anche sul Napoli, ridimensionamento inevitabile”

Gianluca Agata giornalista de Il Mattino ha parlato del Napoli e della crisi economica che indurrà De Laurentiis a dei tagli.

“Con o senza la Champions League il Napoli farà dei tagli a fine stagione“, lo dice Gianluca Agata giornalista de Il Mattino durante il programma Extra Time Zona Napoli in onda su Tv Luna. Secondo Agata la Champions League non servirà a salvare i tagli di Aurelio De Laurentiis che già medita una riduzione degli ingaggi del “20 o 30%“. Questo può incidere sicuramente su alcune cessioni come quella di Koulibaly e Fabian Ruiz. I due calciatori piacciono alle grandi d’Europa: Fabian sente il richiamo della Spagna ed in particolare di Real Madrid e Barcellona e non trova l’accordo per il rinnovo di contratto, mentre Koulibaly piace a Manchester City e United. Il senegalese, che si è infortunato in Nazionale, guadagna 6 milioni di euro a stagione, un ingaggio troppo alto che il Napoli vuole togliere dal bilancio.

Nella questione contenimento dei costi e del monte ingaggi ci finisce pure il rinnovo di Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli vuole restare in maglia azzurra, ma il divorzio a fine stagione non è del tutto escluso. Attualmente Insigne guadagna 4,5 milioni di euro a stagione, De Laurentiis vorrebbe una riduzione dell’ingaggio che il calciatore non vuole prendere in considerazione.