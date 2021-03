Dalla Spagna: Fabian Ruiz nel mirino di Real, Barcellona e Atletico. Ecco quanto chiede il Napoli

Secondo i media Spagnoli, Fabian Ruiz sarebbe finito nel mirino di Real, Barcellona e Atletico. De Laurentiis ha fissato il prezzo.

Fabian Ruiz nel mirino delle big della Liga: Real, Barcellona e Atletico seguono con molta insistenza il centrocampista del Napoli.

L’ex Betis nelle ultime gare è tornato ai suoi standard e in patria alcuni club hanno cominciato a sondare la disponibilità della società partenopea. Secondo quanto riporta il quotidiano sportivo AS, i tre club principali della Liga, Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid, sono pronti a presentare delle offerte per strappare il talento andaluso al Napoli.

Aurelio De Laurentiis solo pochi mesi fa rifiutò circa 50 milioni dall’Atletico Madrid, il patron fu chiaro : “si tratta dai 60 milioni. Se Fabian Ruiz dovesse confermasi anche ad Euro 2020 il valore economico del cartellino salirebbe.

A quel punto diversi club busserebbero alla porta del Napoli. Per questo motivo il club partenopeo non ha fretta, ad oggi l’unica certezza è che i Big della la Liga osservano interessati i progressi di Fabian Ruiz. De Laurentiis lo cederebbe solo se arrivasse una offerta davvero irrinunciabile.