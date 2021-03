Stadi riaperti al Pubblico. Gravina: “Vi dico la data precisa”

Stadi riaperti, il presidente della FIGC Gabriele Gravina annuncia l’apertura degli impianti ai tifosi, in occasione di Italia-Turchia dell’11 giugno.

L’emergenza Coronavirus ha cambiato la vita di tutti noi, ma a piccoli passi si potrà tornare alla normalità. Anche il calcio sta vivendo un periodo nero, pochi soldi e soprattutto gare senza spettatori.

Presso però si potrebbe incominciare a tornare alla normalità come ha annunciato il presidente della FIGC Gabriele Gravina.

Dalle parole di Gravina spunta finalmente una data per la riapertura degli stadi al pubblico. Si attende solo il via libera della UEFA per aprire lo stadio Olimpico ai tifosi per il primo appuntamento per il torneo continentale itinerante della storia.

Ecco le parole del presidente della FIGC Gabriele Gravina: