Chirico spara a zero: “Rinvio Inter-Sassuolo, colpa di Gravina e del precedente Juve-Napoli”. La mancata vittoria a tavolino brucia ancora?

Marcello Chirico parla del rinvio di Inter-Sassuolo, secondo il giornalista la colpa è da impuntare a Gravina della Figc ed al precedente Juve-Napoli.

Al popolo bianconero il rinvio di Juve-Napoli è la seguente vittoria al Coni da parte della società azzurra è rimasta in gola. Tanto che non si perde occasione per rimarcare l’episodio. Questa volta è Marcello Chirico, giornalista bianconero doc, a tirare in ballo Juve-Napoli ma riferendosi al rinvio di Inter-Sassuolo, partita rimandata causa Covid dopo l’intervento dell’Ats di Milano. Chirico contesta Gabriele Gravina e dice che lo “scorso 22 dicembre 2020 scelse, deliberatamente, di non mandare i propri legali davanti al Collegio di Garanzia del Coni per difendere il protocollo anti covid, quello da lui tanto voluto per consentire al calcio di disputare i campionati anche durante la pandemia, evitando il tracollo del sistema. Un protocollo redatto in stretta collaborazione col Comitato Tecnico Scientifico del Ministero della Salute, che sovrintende a tutte le Asl del territorio“.

Nel discorso il giornalista fa riferimento diretto a Juve-Napoli e scrive: “Protocollo richiesto e approvato all’unanimità dai club, salvo appellarsi poi alle aziende sanitarie locali per poterlo aggirare. Come appunto avrebbe fatto il 4 ottobre scorso il Napoli per evitare di salire a Torino e giocare contro la Juventus, causa 2 contagiati in squadra. Secondo i giudici federali – Mastrandrea in primo grado, Sandulli in appello – ci fu del dolo nell’operato della società partenopea, tesi però rigettata dal Collegio del Coni che con la propria sentenza depotenziò l’intero protocollo, restituendo di fatto la primazìa sanitaria alle Asl“.

A sentire e leggere le parole di tanti juventini pare proprio che quella mancata vittoria a tavolino, quei tre punti da cogliere in maniera così facile, in un momento così basso per il campionato della Juve, stiano pesando un po’ troppo. Sarà che sono proprio quei tre punti, che i bianconeri si sentivano già tasca, a far scoppiare tanta rabbia? La verità è che nel caso di Juve-Napoli si è alzato un polverone sull’intervento dell’Asl che in autonomia decise di non far partire la squadra azzurra, prontissima a giocare contro i bianconeri a Torino, tanto da sentire anche buone chance di vittoria, visto che la Juve di Pirlo ad inizio campionato balbettava più di adesso. Nel caso di Inter-Sassuolo, invece, il polverone non si è alzato ed è filato tutto liscio.