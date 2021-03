Infortunio Koulibaly, il difensore rassicura Gattuso e lo staff medico

Kalidou Koulibaly ha subito un infortunio in Nazionale con il Senegal, lussazione del dito per il difensore che dice di stare bene.

Il Napoli trema quando i giocatori vanno in Nazionale, la storia di infortuni con le squadre della propria nazione non è favorevole al club azzurro. Basti ricordare l’infortunio di Milik con la Polonia, ma più recentemente il problema alla spalla di Osimhen che ha fatto cominciare il lungo calvario del calciatore nigeriano. Ieri si è registrato anche un altro infortunio quello di Koulibaly con il Senegal. Il difensore già squalificato non avrebbe partecipato alla partita con il Congo, ma durante l’allenamento ha subito una lussazione del dito della mano che lo mette in forte dubbio anche per il prossimo match con Eswatini.

Secondo quanto riferisce Corriere del Mezzogiorno Koulibaly ha rassicurato tutti sul suo infortunio, ha sentito Gennaro Gattuso e lo staff medico facendogli sapere di stare bene. Ora c’è da capire se giocherà il prossimo match valido per le qualificazioni di Coppa d’Africa. Competizione a cui i leoni di Teranga sono già qualificati e quindi il ct Aliou Cissè potrebbe decidere di non rischiare Koulibaly non mandandolo in campo. La decisione verrà presa solo nelle prossime ore.