Lozano e Osimhen, il nuovo ciclo del Napoli parte da queste basi e da 112 milioni di euro

Victor Osimhen e Hirving Lozano sono i calciatori da cui il Napoli vuole ripartire nel futuro, anche dopo la rivoluzione di fine stagione.

Il Napoli a fine stagione cambia, tanto, poco? Questo è ancora da capire ma sicuramente ci sarà un rinnovo della rosa visto che Maksimovic, Hysaj e Mario Rui sono con più di un piede fuori dalla Campania, c’è poi Fabian Ruiz che piace alle grandi di Spagna, Koulibaly che piace a mezza Europa ed il rinnovo di contratto di Insigne che non è ancora stato siglato e non si esclude un doloroso divorzio. Insomma la rosa del Napoli potrebbe essere rivoluzionata, nel processo di rinnovo ci sarà anche il cambio di allenatore con l’addio a Gennaro Gattuso. Ma, come scrive Gazzetta, il Napoli ripartirà sicuramente da due calciatori: Victor Osimhen e Hirving Lozano, costati ben 112 milioni di euro in due.

Il club di Aurelio De Laurentiis nelle ultime due stagioni ha messo a segno gli investimenti più onerosi della sua storia. Osimhen e Lozano sono due pezzi pregiati del mercato e sono anche giovani: il nigeriano ha 22 anni, il messicano 25. Insomma ci sono tutte le condizioni per andare avanti con loro e per affidargli il progetto di ripartenza, un nuovo ciclo che punta su questa “strana coppia che ha potenzialità notevoli e non solo per i costi elevati del cartellino“.