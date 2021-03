Terremoto magnitudo 5.6: scossa avvertita anche a Napoli e Roma

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.9 è stata avvertita in Campania ed anche a Napoli, epicentro nel mar Adriatico.

La scossa di terremoto con epicentro nel Mar Adriatico ad una profondità di 5 chilometri è stata sentita distintamente anche in Campania ed a Napoli, anche a Roma ci sono state diverse segnalazioni. Il terremoto ha investito principalmente tra le coste di Abruzzo, Molise e Puglia e quelle della Croazia. “La scossa risulta avvertita dalla popolazione – sottolinea in un tweet il Dipartimento della Protezione Civile – La sala situazione Italia è in contatto con le strutture di protezione civile sul territorio“.

Terremoto in Campania ed Napoli

La prima scossa è stata registrata alle 14.47, mentre una seconda alle 15 nella zona dell’Adriatico centrale. Le coordinate geografiche (lat, lon) sono 42.74, 16.26. Il sisma è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma ad una profondità di 10 chilometri. Terza scossa a oltre 100 km dalle isole Tremiti. Ecco le dichiarazioni del dirigente della protezione civile Mario Lerario: “La Sala operativa ed il Centro funzionale della Protezione civile regionale stanno analizzando con l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Ingv i dati delle scosse di terremoto registrate e avvertite in parte del territorio alle 14.57, di intensità 5.6, cui è seguita una seconda scossa di intensità 4.1 alle 15, ed una terza, di intensità 3.4, a oltre 100 km dalle isole Tremiti, nell’Adriatico centrale”. Secondo le testimonianze di monlti utenti la scossa di terremo è stata avvertita in maniera molto distinta a Napoli ed in Campania.