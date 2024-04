Successo azzurro: non è l’Ssc Napoli ma il Napoli Creators!

Gli Azzurri del Napoli creators hanno vinto contro l’Inter Creators ai calci di rigore. Federico Marconi noto Youtuber di Roma ha dato vita a ciò che attualmente è la Youtuber League.

Gli azzurri di Mr. Spartapraga hanno battuto l’Inter Creators ai calci di rigore dopo una partita accesissima con 3 gol in entrambe le sponde.

A decidere i calci di rigore è stato il grande portiere degli azzurri: Dario.

Il rigorista che ha segnato il 5 rigore è stato il numero 11 Di Mauro che ha portato la vittoria in casa Napoli.

Come già preannunciato i ragazzi del Napoli Creators si giocheranno la finale di ritorno a Milano contro i diavoli del Milan.

IL FORMAT

Federico Marconi: YouTuber romanista con la passione per la telecronaca ha dato vita a una competizione fra squadre italiane giocate dai più noti creators dello stivale.

GLI AZZURRI

Il capitano dei partenopei è Fius Gamer (Andrea Fusco), lui ha trascinato il Napoli alle vittorie spesso quasi impossibili come quest’ultima contro il biscione.

Il bomber della squadra è Simone Crispo autore di gol fantastici e perfettamente angolati è il capocannoniere del Napoli creators e uno dei migliori della lega.

L’11 titolare della partita contro linter:

NAPOLI CREATORS CON: Fius Gamer(C) ; Simone Crispo; Mattew; Di Mauro; MirkoF93; Patrizio Chianese; Iannace; Shaleboom; Super Allan; Dario(P) ALLENATORE: Mr. Spartapraga

FIUS GAMER

Fius Gamer capitano del Napoli Creators ha fondato una squadra che attualmente milita in GOA7 di nome Muchachos, la stagione per i celesti non è andata bene, però i giocatori hanno dimostrato lealtà e fedeltà rimanendo in squadra. Il progetto non è mai terminato e i Muchahcos sono pronti a fare una stagione da favola.

Quando si parla di Fius Gamer non si parla solo di Andrea Fusco ma anche di Mirko Fusco e del cugino Mister. I 3 napoletanti hanno 1.000.000 e passa iscritti su YouTube.

Ricordiamo sempre di il Napoli sempre e comunque. In qualunque tipo di competizione.