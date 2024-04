Nuovo allenatore Napoli: Conte, Pioli, Italiano e Calzona: Ecco cosa filtra

De Laurentiis studia il profilo giusto per la panchina del Napoli. Conte rimane il sogno, ma anche Pioli e Italiano sono apprezzati dal patron azzurro.

CALCIOMERCATO NAPOLI – Il Napoli si prepara ad una piccola rivoluzione in vista della prossima stagione. Mentre la squadra insegue l’obiettivo europeo con Ciccio Calzona in panchina, il presidente Aurelio De Laurentiis è già proiettato al futuro ed è alla ricerca del profilo giusto per guidare il nuovo ciclo azzurro.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il primo nome sulla lista dei desideri del patron partenopeo sarebbe quello di Antonio Conte. Un vero e proprio sogno per De Laurentiis, che stima moltissimo l’ex allenatore di Juve, Chelsea e Tottenham. I primi approcci risalgono al mese di ottobre.

Conte gradirebbe un progetto ambizioso e l’idea di rilanciare il Napoli dopo un anno sabbatico potrebbe stuzzicarlo, ma al momento rimane in attesa di valutare le varie proposte. Una sfida dunque complicata ma non impossibile per il numero uno azzurro.

Nei radar di De Laurentiis ci sono anche altri due profili molto apprezzati: Stefano Pioli e Vincenzo Italiano. Il primo vive un’annata altalenante con il Milan.

Discorso simile per Italiano, ormai prossimo all’addio con la Fiorentina dopo due stagioni molto positive. Il suo lavoro a Spezia aveva già attirato le attenzioni di De Laurentiis, che stima molto l’allenatore siciliano.

Insomma, il casting per il nuovo tecnico è ufficialmente aperto in casa Napoli. Conte resta il sogno più ambizioso, ma anche i nomi di Pioli e Italiano sarebbero ben accetti dal patron azzurro per avviare il nuovo corso. Attenzione a Calzona. Non è escluso che se dovesse fare bene il presidente De Laurentiis possa accarezzare l’idea di tenerlo per la prossima stagione”.

Nel frattempo, l’attuale guida tecnica Calzona continua a lavorare per provare a riportare il Napoli in Europa, ignaro del fatto che il suo futuro è già segnato verso l’addio. Sarà un’estate rovente in casa partenopea.