Calciomercato Napoli, Manna avrà 100 milioni di budget per tre calciatori

De Laurentiis, 100 milioni per Manna: il nuovo ds del Napoli punta a un triplo colpo con un difensore, centrocampista e attaccante top.

CALCIOMERCATO NAPOLI – Napoli si prepara ad una mini-rivoluzione per la prossima stagione. Secondo indiscrezioni raccolte in ambienti vicini alla società partenopea, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe già stanziato un budget monstre da 100 milioni di euro da assegnare al nuovo direttore sportivo Giovanni Manna per rivoluzionare la rosa.

Un tesoretto faraonico che permetterebbe a Manna di mettere a segno un triplo grande acquisto per rinforzare la squadra in vista del prossimo campionato. L’obiettivo è quello di innestare un difensore centrale, un centrocampista e un nuovo attaccante di livello top per cercare di non far rimpiangere l’eventuale partenza del bomber Victor Osimhen.

Le Prime Piste Calde

Secondo le informazioni raccolte, per la difesa i nomi caldi sul taccuino di Manna sarebbero quelli di David Hancko dello Sparta Praga e Lucas Martinez Quarta della Fiorentina. Due under 25 con grandi margini di crescita ma già affermati a livello internazionale.

A centrocampo invece le attenzioni del Napoli sembrano essersi focalizzate su due profili molto interessanti: Lewis Ferguson del Bologna e Jurrien Timber dell’Ajax. Giocatori giovani ma già rodati ad alti livelli che potrebbero rappresentare un grande investimento presente e futuro.

Difesa – Hancko o Martinez Quarta;

Centrocampo – Ferguson o Timber;

Attacco – David o Gimenez.

Il Grande Colpo per l’Attacco

Ma il vero grande investimento dovrebbe riguardare ovviamente il reparto offensivo nel caso in cui la stella nigeriana Osimhen venisse realmente ceduta. In questo caso De Laurentiis sarebbe disposto a reinvestire una cifra pari a circa 50 milioni di euro per un nuovo bomberdi razza.

I nomi che circolano sono quelli di Jonathan David del Lille e dell’argentino Santiago Gimenez del Feyenoord. Per il canadese la pista partenopea potrebbe essere favorita dai buoni rapporti con il Lille e dal contratto in scadenza nel 2025, che potrebbe agevolare l’affare.

Percorso più complicato invece per Gimenez, con il Feyenoord che si prepara a fare un muro per l’attaccante rivelazione dell’ultima Eredivisie. Un’asta che De Laurentiis preferirebbe evitare, spianando così la strada a David come primo obiettivo per l’attacco.

Il Nuovo Corso di Manna

Insomma, si preannuncia un’estate di fuoco per il nuovo ds Manna. L’ex braccio destro di Giuntoli avrà l’occasione di dimostrare tutto il suo valore con un budget praticamente illimitato a disposizione. Tre grandi colpi per aprire un nuovo ciclo sotto la sua gestione e riportare subito il Napoli nell’elite del calcio italiano e internazionale.

Un compito improbo ma allo stesso tempo estremamente affascinante per il dirigente che dovrà lavorare senza risparmiarsi per individuare i rinforzi giusti per rinforzare la rosa a disposizione del prossimo allenatore. Un banco di prova decisivo per Manna, chiamato alla sua prima vera rivoluzione di mercato in carriera.