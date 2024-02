Sanremo, rischio di un Garcia post Spalletti? Amadeus risponde: “La Rai troverà un allenatore bravissimo quanto me”

Amadeus svela il futuro del Festival di Sanremo 2024: il rischio di un ‘Garcia’ post-Spalletti e le sorprese in arrivo.

La prima serata del Festival di Sanremo 2024 ha fatto registrare un nuovo successo di ascolti, confermando la sua posizione di spicco nell’affetto del pubblico italiano. La kermesse, da decenni custode della cultura di massa del Bel Paese, si è distinta anche oggi durante la conferenza stampa di presentazione della seconda serata.

In un contesto caratterizzato da entusiasmo e curiosità, il giornalista sportivo Fabrizio Biasin ha rivolto una domanda inusuale al conduttore Amadeus, annunciando la sua imminente uscita dal ruolo di presentatore del Festival. La domanda ha suscitato particolare interesse, focalizzandosi sul possibile successore di Amadeus e suggerendo un parallelo con la situazione vissuta da Luciano Spalletti al Napoli.

Biasin ha chiesto esplicitamente se c’è il rischio di vedere un “Garcia” dopo Spalletti anche a Sanremo. In un momento di distensione, Amadeus ha risposto con il suo caratteristico sorriso sornione, dichiarando: “Sento il bisogno di fermarmi per pensare ad altro o, qualora ci fosse un giorno la possibilità, di trovare idee nuove. Ma la mia porta è sempre aperta. La Rai troverà un conduttore bravissimo quanto me, Sanremo si ama a prescindere dal conduttore.”

La dichiarazione del conduttore lascia spazio a molte interpretazioni, alimentando le speculazioni sul futuro del Festival di Sanremo e sul possibile successore di Amadeus.