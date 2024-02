De Laurentiis attacca l’Inter: “Hanno un miliardo di debiti, ma ne parlano benissimo. Ecco perchè”

Aurelio De Laurentiis scuote il calcio italiano, criticando l’Inter per 1 miliardo di debiti. Un’analisi sui dilemmi finanziari dei club di Serie A.

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è stato protagonista di una conferenza stampa infuocata oggi, durante la quale ha affrontato tematiche cruciali riguardanti il calcio e ha scagliato frecciate contro club rivali, tra cui l’Inter, attualmente capolista in Serie A.

Il massimo dirigente azzurro ha offerto uno sguardo approfondito sulla situazione del Napoli nell’ultimo anno e mezzo, sottolineando il suo ruolo attivo in diverse imprese, tra cui il settore cinematografico, immobiliare e automobilistico, oltre alla sua passione per la gestione delle gelaterie. Tuttavia, è stato il suo attacco all’Inter a catturare l’attenzione.

“Come ho dichiarato più volte, sono un uomo libero e un imprenditore impegnato in diverse attività”, ha affermato De Laurentiis. Rivolgendosi a Carratelli, il decano dei giornalisti napoletani, ha aggiunto: “Lei forse ha frequentato il calcio che non è mai stato interpretato come lo interpreto io. Altri club hanno grandi personaggi di spessore che hanno rapporti con giornali e media e quindi ne parlano benissimo, ma hanno 1 miliardo di debiti, ma io a casa mia non lo tollererei mai. A lei non piace che il calcio sia diventato nel tempo un’industria dell’intrattenimento, ma io vengo da lì, dai sogni”.

Il presidente del Napoli ha evidenziato la contraddizione tra il successo mediatico di alcune squadre e la loro pesante situazione finanziaria, suggerendo che le relazioni favorevoli con i media potrebbero mascherare la realtà dei debiti.