Vietnam, in 40 mila guardano Germania-Giappone, ma è una partita di Fifa 23

Vietnam, oltre 40 mila utenti guardano Germania-Giappone, ma è una partita di Fifa 23. Scatta la truffa su YouTube durante il mondiale.



La partita fra Germania e Giappone ai Mondiali del Qatar 2022 ha emozionato milioni di persone. Non in tutti i paesi l’evento viene trasmesso gratuitamente.

In vietnam oltre 40mila persone in Vietnam hanno seguito su un canale su YouTube la diretta del match, senza sapere che in realtà si trattava di un video di FIFA 23.

Vietnam, la truffa i Germania-Giappone

Un truffatore in ha trasmesso una partita di FIFA 23 con tempistiche reali. L’utente in Vietnam ha utilizzato le squadre di Germania e Giappone sullo sfondo dei mondiali, introdotti con la modalità World Cup, e l’ha commentata in diretta, attraendo così decine di migliaia di spettatori.

Alcuni Paesi, come il Vietnam, non hanno acquistato i diritti per trasmettere in tv le partite del Mondiale. Quindi per seguirle ci si attrezza con qualunque mezzo di fortuna digitale.

\. La scarsa visibilità avrebbe reso impossibile a molti utenti di accorgersi che non stavano seguendo il match reale.

Come riporta il sito di informazione vietnamita VNExpress, con questo stratagemma il canale YouTube che ha trasmesso la partita finta ha tratto un grande guadagno grazie alla pubblicità vista da migliaia di utenti.

Un uploader vietnamita aveva messo in guardia gli utenti ma è restato inascoltato, fin quando la truffa non è stata svelata. Dal punto di vista dei videogiocatori questo pur increscioso episodio non fa che confermare il realismo visivo del simulatore di calcio targato Electronic Arts, che ha raggiunto ormai livelli straordinari, al punto da ingannare la gente.