Frana Casamicciola, Ghoulam: “Forza Ischia”

Faouzi Ghoulam ex calciatore del Napoli ha pubblica un messaggio per Ischia colpita dalla frana che ha investito il comune di Casamicciola.

Auto trasportate via dal fango. Strade che sembrano diventate fiumi. Case travolte dalla frana. Numerosi i dispersi e le vittime. Famiglie rimaste imprigionate nelle abitazioni. Sono immagini e testimonianze drammatiche quelle che arrivano da Casamicciola sull’isola d’Ischia, dopo la frana di questa mattina, causata dal maltempo.

FRANA ISCHIA: IL MESSAGGIO DI GHOULAM

l disastro di Ischia colpisce anche i calciatori ed ex calciatori del Napoli, come nel caso di Faouzi Ghoulam. L’ex terzino azzurro ha infatti mostrato sui social tutta la sua vicinanza: «Forza Ischia». L’algerino conosce molto bene l’isola napoletana su cui ha trascorso diverse estati in famiglia e con l’amico Koulibaly negli anni passati.