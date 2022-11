Koulibaly: “Scudetto al Napoli, se vince vado a festeggiare”

Kalidou Koulibaly ha perso la partita d’esordio ai Mondiali tra il suo Senegal e l’Olanda, il difensore nel post partita parla anche del Napoli.

Il difensore non ha mai dimenticato i suoi trascorsi in azzurro e continua seguire la squadra di Luciano Spalletti. Koulibaly a SportItalia ha parlato della sconfitta con l’Olanda ed ha detto: “Ci è mancato il gol contro l’Olanda, ma abbiamo disputato una buona partita. Purtroppo ai Mondiali non ti puoi permettere di sbagliare nulla, devi fare attenzione ad ogni dettaglio, perché poi è difficile recuperare, ci sono poche partite. Ci poteva stare il pareggio, ma non la sconfitta. Ora pensiamo a dare il massimo nelle altre due gare che ci attendono“.

Poi sullo scudetto del Napoli aggiunge: “Se vinceranno andrò lì a festeggiare“. Insomma il difensore passato al Chelsea sente ancora forte il legame con la maglia del Napoli. La squadra di Spalletti in questo momento è prima in classifica in Serie A con otto punti di vantaggio sulla seconda. Ci sono ancora tantissime partite da disputare ed ora è presto per cantare vittoria. Bisognerà ancora impegnarsi molto per riuscire a vincere un titolo che è atteso da tutti.