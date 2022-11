Mondiali: Inghilterra-Iran, clamoroso gesto di protesta dei giocatori iraniani – VIDEO

Mondiali in Qatar: Inghilterra-Iran , i giocatori iraniani hanno deciso di non cantare l’inno nazionale per protesta.

Un gesto importante e significativo quello dei calciatori dell’Iran che hanno deciso di non cantare l’inno nazionale prima dell’avvio della sfida Inghilterra-Iran. Un gesto clamoroso, in un paese in cui il nazionalismo è assolutamente significativo.

Una presa di posizione importante da parte della squadra che è in aperta polemica con quanto sta accadendo nel paese. Con la morte di Masha Amini si è tolto un velo di assoluta omertà sui maltrattamenti e la repressione che c’è nel paese.

Ma non è stata solo questa la presa di posizione. Perché ad esempio il capitano dell’Iran Ehsan Hajsafi, in conferenza stampa ha esordito con l’espressione “nel nome del dio dell’arcobaleno”, la stessa usata in un video dal piccolo Kian Pirfalak, una delle vittime simbolo della repressione costata 400 morti e 15mila arresti. Si era già schierato con la rivolta anche la stella Sardar Azmoun, attaccante del Bayer Leverkusen, che in un post su Instagram si era spinto fino ad affermare che essere cacciato dalla nazionale “sarebbe un piccolo prezzo da pagare rispetto anche a un solo capello delle donne iraniane”.