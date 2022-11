Mondiali: Lozano contro Zielinski, le formazioni di Messico e Polonia

Messico e Polonia fanno il loro esordio ai Mondiali in Qatar. In campo giocheranno titolari anche Zielinski e Lozano del Napoli.

Sono cinque i giocatori del Napoli impegnati ai Mondiali: Zieinski, Lozano, Olivera, Kim e Anguissa. Oggi si sfideranno Messico e Polonia ed andranno in campo due giocatori protagonisti con la maglia azzurra. Entrambi sono fondamentali per la loro compagine nazionale e scenderanno sicuramente in campo.

La sfida Messico-Polonia si giocherà oggi alle ore 17 con diretta in chiaro su Rai 2.

Messico-Polonia: probabili formazioni

La prima sfida tra due squadre che puntano al passaggio del turno sarà già decisiva, perché nel girone c’è anche l’Argentina di Messi che punta alla vittoria finale. Dunque Messico-Polonia può essere già uno spareggio. Zielinski e Lozano saranno chiamati a fare la differenza nelle rispettive formazioni, con il polacco che cerca continuità dopo l’ottimo avvio di stagione ed il messicano che è sempre protagonista con la maglia dei sudamericani.