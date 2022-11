CORSPORT – Il Napoli andrà in tournée in Turchia: la data

Il Napoli andrà in tournée in Turchia, lo assicura Corriere dello Sport: partenza fissata per il primo o il 2 dicembre.

La truppa azzurra è pronta a riprendere gli allenamenti a Castel Volturno, dove si attende anche Kvaratkshelia che sta facendo ancora terapie, ma è in via di guarigione. Ci sono giocatori che sono stati impegnati con la Nazionale come Raspadori, Di Lorenzo, Meret, ma anche Lobotka e che faranno rientro alla base. Altri che sono andati a riposare a Dubai come Rrahmani. Altri invece che sono impegnati in Qatar e non rientreranno a breve come: Kim, Lozano, Zielinski, Anguissa e Olivera.

Tournée in Turchia: quando parte il Napoli

Intanto si pensa a come tenere i muscoli allenati e la tensione alta dei giocatori. Il viaggio in Turchia si farà, assicura Corriere dello Sport. Anche perché c’è bisogno di un richiamo di preparazione in vista delle sfide importanti che si terranno da gennaio in poi: si parte subito il 4 gennaio con la sfida Inter-Napoli.

Ecco quanto scrive Corriere dello Spor sulla tournée in Turchia del Napoli: “Il programma è in via di definizione ma i contratti non sono stati ancora firmati, però il Napoli ad Antalya dovrebbe andarci, eccome, partendo il primo o il 2 dicembre e ci potrebbe restare per due settimane, forse un po’ meno. In Turchia è in fase di allestimento un mini-torneo al quale dovrebbero partecipare il Fatih Karagümrük, che ha Pirlo in panchina, probabilmente il Crystal Palace o il Fulham. In quei quindici giorni in cui dare tono ai muscoli, rientrerebbero due amichevoli e un’altra (almeno) verrebbe messa in calendario in Italia, al rientro, per cominciare ad avvicinarsi all’Inter (appuntamento il 4 gennaio a San Siro) dopo aver ripetuto le lezioni tattiche“.