“Bargiggia maiale” clamoroso striscione contro il giornalista

Uno striscione contro Paolo Bargiggia è stato esposto dai tifosi della Roma, offese pesanti al giornalista che ha attaccato i tifosi giallorossi.

Oramai è un botta e risposta continuo quello tra i tifosi romanisti ed il giornalista, che viene combattuto a colpi di striscioni e di attacchi sui social network. Una situazione davvero esplosiva che vede coinvolto l’ex giornalista di Mediaset, che ha avuto commenti duri contro la Roma ed i suoi tifosi. Uno dei tweet di Bargiggia ha fatto andare su tutte le furie i supporters romanisti: “Nella mia personalissima classifica del tifoso beota, zerbino e acefalo, per ora quelli della Roma che venererebbero Mourinho anche se facesse un attentato kamikaze, al pari dei soldati del Califfato, sono in testa nettamente. Avanti tutta!“.

Roma: striscione contro Bargiggia

Insomma parole tutt’altro che lusinghiere quelle utilizzate dal giornalista, che ha usato la mano pesate per attaccare i tifosi giallorossi. Tifosi della Roma che hanno risposto con uno striscione contro Bargiggia altrettanto pesante: “Nel bene e nel male lasciali parlare, avanti mister. Bargiggia maiale” a firma della Asr Tevere. Non mancato le contestazione al giornalista sui social e tra le meno volgari c’è chi scrive: “Dopo la tranvata dello scorso anno ( che ovviamente hai minimizzato) ancora parli di Mourinho?”, oppure: “I primi 3 aggettivi con cui hai descritto la nostra tifoseria ti rappresentano nella miglior maniera” e ancora: “Vabbè ma anche lei è per noi in testa alla classifica dei giornalisti sportivi più incompetenti, pertanto il suo parere sul nostro tifo non ci tange minimamente”.

Mentre lo stesso giornalista sui social ha pubblicato la foto dello striscione apparso a Roma, scrivendo: “Il rumore dei nemici“.