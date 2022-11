Bargiggia: “Il Napoli monitora un talento dell’Udinese. In estate tre colpi”

Paolo Bargiggia rivela che il Napoli monitora un talento dell’Udinese ed in estate potrebbe compiere tre colpi

Paolo Bargiggia, esperto di mercato, si sofferma sui nuovi possibili movimenti di mercato del Napoli. Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal, il giornalista ex Mediaset dice la sua sui profili attenzionati dagli azzurri: “Baldanzi dell’Empoli in orbita Napoli? Il ragazzo viene seguito dallo scouting azzurro, ma non è il solo. Il Napoli guarda con attenzione anche al talento Lazar Samardzić dell’Udinese che è molto più caro del calciatore dei toscani”. Ha sottolineato l’esperto di mercato attraverso l’emittente radiofonica ufficiale del club azzurro.

Bargiggia apre alle cessioni estive di Osimhen e Demme

Bargiggia ha poi proseguito: “Il Napoli per la prossima estate potrebbe chiudere tre colpi: segue un attaccante, perché sa che Osimhen può partire, anche se non è del tutto certa la cessione del nigeriano. Gli occhi sono puntati anche su un sostituto di Demme visto che probabilmente l’Italo tedesco andrà via e infine su un portiere”.

“Considerato che Meret ha firmato un rinnovo molto particolare. Staremo a vedere, servirebbe poi un estremo difensore da Champions, considerando che migliori di Meret, in Italia, non ce ne sono tanti, tolto Maignan”. Conclude Bargiggia.