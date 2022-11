Radio Kiss Kiss lancia la bomba: “Hamsik torna al Napoli?”. Ecco la risposta dell’entourage

Radio Kiss Kiss lancia la bomba che Hamsik potrebbe tornare al Napoli: ecco la risposta del membro dell’entourage Martin Petras

La notizia che non t’aspetti la lancia in diretta Radio Kiss Kiss Napoli. Secondo Valter De Maggio, ci sono sempre maggiori rumors sul ritorno di Marek Hamsik al Napoli nella veste di dirigente. Lo stesso conduttore di Radio Goal lo chiede ad un membro dell’entourage del calciatore slovacco, Martin Petras, che sull’eventualità ha risposto: “Marek torna al Napoli da dirigente? Beh, se ne parla da un bel po’. Lo vogliono tutti. Lo stesso Trabzonspor sarebbe pronto a fargli un altro triennale pur di farlo restare in Turchia”.

Petras replica che tutti vogliono Marek

Petras ha poi proseguito: “Si parla di un ritorno al Napoli da dirigente, a lui non dispiacerebbe affatto. Ma deve decidere tutto con la massima tranquillità. Va detto soprattutto una cosa, questo ragazzo è ben voluto da tutti, anche il commissario tecnico Calzona vorrebbe affidargli un ruolo nella Nazionale slovacca”.

“Ma non è finita, perché tra le pretendenti c’è anche una richiesta della moglie Martina, che lo vorrebbe di ritorno a casa e basta… (ride, ndr.). Sapremo di più nelle prossime settimane”. Ha concluso Petras.