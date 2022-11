Venerato: “Guler al Napoli? Vi spiego. Se arrivano 100 milioni per Kim…

Ciro Venerato esprime la sua opinione sulla possibilità che Guler venga al Napoli e parla anche di Kim

Ciro Venerato parla di tutti i rumors di calciomercato che riguardano il Napoli, ai microfoni di 1 Football Club, programma di Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio. L’esperto di calciomercato della Rai inizia parlando di Guler e poi prosegue con Demme e Kim: “Arda Guler del Fenerbahce al Napoli? Non mi risulta… La verità è che a gennaio non ci sarà nessun mister X. Bisogna trovare forse una sistemazione a Demme, anche perché la società azzurra non dovrebbe affondare nessun colpo. Per giugno, invece, ci sono tanti calciatori monitorati, ma non c’è nessuna fase calda attualmente”, ha detto l’esperto di mercato.

Per Venerato sia Osimhen che Kim sono tra gli elementi che riceveranno più offerte

Venerato ha poi aggiunto su Osimhen e Kim: “Se in estate dovesse arrivare un’offerta irripetibile per Osimhen, la società farà delle valutazioni e troverà soluzione per rimpiazzarlo. Sarà attiva, inoltre, anche la clausola rescissoria di 50 milioni di Kim, anche se il Napoli avvierà i contatti con gli agenti del coreano per discutere a riguardo e trovare una soluzione migliore. Magari si potrebbe vendere anche a 100 milioni, se dovesse arrivare un’offerta allettante…”.