Osimhen come la Cosa dei fantastici 4: le pagelle del bomber

Victor Osimhen come la Cosa dei fantastici 4: la pagelle premiano l’attaccante dopo Atalanta-Napoli.

Il nigeriano dopo aver provocato il rigore trasformato da Lookman si è riscattato alla grande. Il giocatore ha lottato, segnato e fornito un assist e non era nemmeno al meglio delle possibilità, come ha detto anche Spalletti a Dazn. Eppure sembrava un supereroe, come lo ha definito più volte anche Juan Jesus nei suoi simpatici post sui social.

Osimhen ha prima segnato un gol bellissimo, ma poi è impressionante il modo con cui sradica il pallone dal piede di Demiral per fornire poi l’assist a Elmas per il gol de vantaggio azzurro.

Atalanta-Napoli: le pagelle di Osimhen

Gazzetta 7,5 : Va oltre la sbracciatina del rigore, prima con l’1-1 in elevazion e poi con la straordinaria fuga che frutta l’1-2. Sembra la Cosa dei fantastici 4.

: Va oltre la sbracciatina del rigore, prima con l’1-1 in elevazion e poi con la straordinaria fuga che frutta l’1-2. Sembra la Cosa dei fantastici 4. Corriere dello Sport 7,5: Appartiene ad una galassia sconosciuta: il gol di stacco è un terzo tempo monumentale, lo strappo per aprire ad Elmas è devastante. E così si fa perdonare il rigore.

Le pagelle di Osimhen dopo Atalanta-Napoli rendono onore a quanto fatto sul campo dall’attaccante che ha dovuto lottare contro l’arcigna difesa nerazzurra. Poi ha lasciato il campo a Simeone, un altro che appena entrato si è dato da fare a lottare come se non ci fosse un domani, con ripiegamenti in difesa e scivolate per fermare gli avversari a tutto campo. L’argentino avrebbe avuto anche la palla del 3-1 ma ha strozzato troppo il tiro.