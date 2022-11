Atalanta-Napoli: che pagelle per Meret, partita SUPER

La pagelle di Atalanta-Napoli esaltano Alex Meret, autore almeno di tre interventi decisivi durante il match del Gewiss Stadium.

Dopo appena sei minuti dall’avvio della gara Meret mette già il suo timbro sulla partita parando un tiro forte e ravvicinato di Hojlund. Il portiere che era finito di nuovo al centro delle polemiche dopo la sconfitta ad Anfield, immeritata e arrivata solo nei minuti finali, con il Napoli già sicuro del primo posto, ha reagito di nuovo alle critiche. Si, perché succede sempre così Meret è come se dovesse sempre dimostrare qualcosa, perché al primo errore viene contestato duramente. Eppure il portiere del Napoli non sta affatto demeritando, ma i riflettori su di lui sono sempre accesi.

Pagelle Meret: parate decisive in Atalanta-Napoli

Ma l’estremo difensore azzurro sta tenendo alta l’attenzione e sopporta la pressione mediatica. Con l’Atalanta è stato di nuovo decisivo, così come lo è stato in altri match in questo campionato in cui il Napoli ha già collezionato quattro vittorie in trasferta contro le big. Se lo ha fatto è stato merito anche di Meret, che ci ha messo del suo con parate decisive.

In Atalanta-Napoli le pagelle di Meret riflettono la prestazione fornita sul terreno di gioco. Ecco alcuni die voti dati al portiere: