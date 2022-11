Atalanta-Napoli: Di Lorenzo esulta, la frase in napoletano esalta i tifosi – FOTO

Giovanni Di Lorenzo esulta dopo Atalanta-Napoli, il capitano degli azzurri ha postato una immagine su instagram per festeggiare.

Il difensore è rimasto in campo ancora una volta per tutto il match, giocando una partita complicatissima che si è disputata a velocità e intensità davvero incredibili. Questo fa capire ancora di più il valore della vittoria del Napoli a Bergamo.

Spalletti a fine gara ha parlato di tre punti importantissimi per la sua squadra: in questo modo tiene a distanza il Milan che insegue a sei punti, ma ricaccia anche l’Atalanta a otto punti di distanza. Ovviamente il campionato è ancora molto lungo, ma il Napoli ha accumulato già un buon vantaggio che da almeno più sicurezza a Spalletti.

Atalanta-Napoli: il messaggio di Di Lorenzo su instagram

Il Napoli ha avuto anche il merito di ribaltare la sfida con l’Atalanta. Gli azzurri sono andati sotto sul rigore giustamente concesso per fallo di mano di Osimhen. Ma il Napoli ha trovato il pari con Osimhen 4 minuti dopo con Osimhen, contro un’Atalanta in massima pressione. Ma gli azzurri hanno fatto di più perché già nel primo tempo hanno ribaltato il match con il gol di Elmas, tenendo poi in difesa per tutta la ripresa, senza rinunciare ad attaccare e sfiorando anche il 3-1 con Simeone.

Alla conclusione di Atalanta-Napoli è arrivato il messaggio di Di Lorenzo su instagram che ha scritto: “Dopo essere andati sotto, ribaltare e vincere questa partita vuol dire solo una cosa, nun c’atter nisciun“. Una frase in napoletano che ha scatenato i tifosi, già molto affezionati a Di Lorenzo. Il capitano del Napoli ha deciso di restare fino a fine carriera in azzurro e lo ha comunicato più volte, stringendo ulteriormente il legame con la città e con i tifosi partenopei che vedono in lui un esempio di uomo e professionista, oltre che di calciatore.