Napoli domina in trasferta: annientate le big, il dato impressionante

Il Napoli batte l’Atalanta e vince per la quarta volta in trasferta contro una big del campionato di Serie A.

La squadra di Luciano Spalletti è riuscita a vincere una gara difficilissima, contro una squadra che fa dell’intensità e della fisicità un’arma importantissima, la stessa utilizzata anche dal Liverpol solo qualche giorno prima. Gli azzurri reduci dalle fatiche di Anfield, hanno tenuto botta per tutto il match contro l’Atalanta e non era una cosa scontata.

Gasperini e Muriel a fine partita si sono lamentati, non si capisce per quale motivo, dell’arbitro. Forse per giustificare una sconfitta che brucia tanto a Bergamo, tanto che c’è chi a fine gara ha smaltito la propria frustrazione insultando ad alta voce i napoletani.

Napoli le vittorie in trasferta contro le big di Serie A

La vittoria con l’Atalanta certifica una cosa il Napoli ha una mentalità vincente. Per la quarta volta gli uomini di Spalletti riescono a vincere in trasferta contro una delle squadre che lottano per scudetto e Champions League.

Lazio-Napoli: 1-2

Milan-Napoli 1-2

Roma-Napoli 0-1

Atalanta-Napoli 1-2

Insomma c’è da dire che quattro indizi fanno più di una prova. Ma il Napoli a Bergamo ha vinto anche senza Kvaratskhelia, come a Milano aveva vinto senza Osimhen. Fattori che danno ancora maggiore sicurezza e compattezza al gruppo azzurro. Insomma se il Napoli doveva lanciare un altro segnale al campionato di Serie A lo ha fatto, in maniera forte e chiara.