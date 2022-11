Tifoso Atalanta: “Terrone di me***a”” ai napoletani, che frustrazione contro la corazzata Napoli – VIDEO

Un tifoso dell’Atalanta inveisce contro i tifosi del Napoli al termine della sfida con l’Atalanta: “Terrone di me***a” urla.

Il Napoli ha appena vinto una partita importantissima con l’Atalanta, gli azzurri hanno sbancato anche Bergamo dimostrando la loro forza. Forza è la parola giusta perché il Napoli aveva giocato contro il Liverpool solo martedì, una vera e propria battaglia dal punto di vista fisico e sabato ne ha giocata un’altra, altrettanto intensa, contro l’Atalanta. La sconfitta ha fatto andare di matto qualche tifoso dell’Atalanta che ha continuato ad inveire contro i tifosi napoletani, come si vede nel video.

Atalanta-Napoli: insulti ai napoletani

In un clima già infuocato, in cui Gasperini va a caccia dell’arbitro al fischio finale, non poteva essere altrimenti. Non si capisce di cosa si lamentava Gasperini dato che l’arbitro non ha commesso alcun errore, eppure per buttarla in caciara il tecnico è andato a lamentarsi ed ha aizzato il pubblico già frustrato per la sconfitta contro la corazzata Napoli.

Ecco allora che in questo ambiente c’è un tifoso dell’Atalanta che insulta i napoletani: “Terrone di m***a“. Lo dice in maniera reiterata, con una rabbia ed una foga assurda, come se l’obiettivo della sua vita fosse far sentire a tutti quell’insulto. Per fortuna c’è una barriera che non gli permette di scendere al piano di sotto, altrimenti chissà cosa sarebbe successo.

Ma l’ambiente non poteva essere diverso dato che Gasperini ha continuano a lamentarsi dell’arbitro a Dazn. Poi ci si è messo anche Muriel contro Mariani, lamentandosi di un recupero troppo corto. Eppure il direttore di gara aveva concesso 3 minuti di recupero, poi lo ha allungato a 5 minuti.