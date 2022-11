Muriel contro l’arbitro, che polemica su Instagram

Luis Muriel commenta Atalanta-Napoli e contesta la direzione di gara dell’arbitro Mariani, in particolare si è lamentato del recupero concesso.

Non solo Gasperini polemico contro Mariani, ma anche Luis Muriel. L’attaccante non è sceso in campo in Atalanta-Napoli, ma a fine partita ha attaccato l’arbitro e su Instagram ha scritto: “Se devi arbitrare alle 18, non mettere la cena alle 20 che poi non fai in tempo ad arrivare“.

Secondo Gazzetta il motivo della polemica è stato il poco recupero concesso da Mariani. Ma va ricordato che il direttore di gara ha concesso 2 minuti di recupero ulteriori rispetto ai 3 già concessi.

Ecco quanto ha scritto Gazzetta: “L’attaccante della Dea, che non ha preso parte alla gara perché nelle scorse ora ha rimediato una lesione agli adduttori, ha affidato il suo pensiero ai social, attaccando con ironia il direttore di gara, Maurizio Mariani. A non convincere il colombiano è stata la gestione dei minuti finali da parte dell’arbitro, reo di aver fischiato la fine dell’incontro, con i bergamaschi in attacco, con qualche secondo in anticipo, nonostante le due sostituzioni e i tre cartellini gialli che hanno spezzato il gioco nel recupero. Al triplice fischio i nerazzurri hanno circondato Mariani per chiedere chiarimenti sulla questione“.