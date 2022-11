Atalanta-Napoli: il gesto di Kim a fine partita fa il giro del web

Il Napoli batte l’Atalanta e consolida il primo posto in classifica, a fine partita Kim fa un gesto alle telecamere che diventa virale.

Il difensore sudcoreano ha giocato un’altra ottima partita, questa volta in coppia con Kim. La sua prestazione, così come quella dei compagni, ha contribuito a dare la vittoria al Napoli contro l’Atalanta. Gasperini a fine partita ha contestato il risultato e l’arbitro, ma i tre punti degli azzurri sono legittimi.

La squadra di Spalletti ha giocato una partita fisicamente davvero molto importante, che veniva subito dopo la trasferta di Liverpool, che ha richiesto uno sforzo fisico davvero enorme.

A fine partita è scoppiata la felicità del Napoli, con i giocatori che sono andati ad esultare sotto lo spicchio di curva popolato dai tifosi azzurri. Poi Kim si è rivolto alle telecamere facendo un gesto tipicamente napoletano, poi dal labiale si capisce che dice: “Siii, mamma mia“. Un gesto di gioia quello di Kim che ha festeggiato con Elmas ed in poco tempo ha fatto il giro del web. Un gesto che fa capire anche come Kim non sembra risentire del furto dell’auto della moglie, nonostante a livello nazionale sia già partita la macchina del fango contro Napoli ed i napoletani.