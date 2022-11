Napoli, rubata l’auto alla moglie di Kim: Scatta la macchina del fango

Rubata l’auto, una fiat 500 di lusso, alla moglie del difensore coreano Kim Minjae. La vettura era parcheggiata in strada.

Ignoti, venerdì sera a Posillipo hanno rubato l’auto della moglie di Kim. La vettura, una Fiat 500 di lusso, era stata parcheggiata in strada. Sono in corso indagini per verificare le responsabilità del nuovo furto di auto che arriva a distanza di pochi giorni dall’episodio toccato all’attaccante Kvicha Kvaratskhelia.

Quasi certamente le indagini sui due episodi saranno trattate insieme dal pool della Procura coordinato dal procuratore aggiunto Sergio Amato che si occupa di reati collegati a manifestazioni sportive. Gli inquirenti vogliono capire se si sia trattato di episodi isolati o se alle spalle ci sia una regia criminale per ragioni ancora da accertare.

I due episodi hanno immediatamente messo in moto la macchina del fango puntando il dito contro la città. Sull’asse Milano-Torino, sono state commesse rapine in casa di alcuni calciatori, una in particolare, quella subita da Theo Hernandez, ha visto anche il sequestro della compagna Zoe, ma quello che fa notizia è un furto d’auto come ne avvengono migliaia in Italia, solo perchè è accaduto a Napoli.

Ora si cercano collegamenti con la camorra, con gli Ultras e via discorrendo. Quanto sta facendo la stampa nazionale contro Napoli e il Napoli è una cosa ignobile e vergognosa. Tra poco, ne siamo certi, usciranno notizie del tipo “Kim e Kavara lasciano Napoli dopo i furti…”

Basterebbe guardare le statistiche per capire che dietro ci sono solo balordi che andrebbero messi ai lavori forzati.

Quali sono le regioni con più furti di auto

Quasi tutte le regioni d’Italia in cui il fenomeno assume dimensioni importanti hanno fatto segnare dati in aumento. Particolarmente significativa è la crescita registrata in Campania (+7%) che consolida così il primato di area a maggiore rischio furto, con quasi 27.500 vittime in un anno. In questa regione vengono rubati ogni giorno 75 veicoli.

Ad una certa distanza, segue il Lazio con 18.215 veicoli rubati nel 2021 e un altro primato: quello per il tasso di recupero più basso a livello nazionale. In questa regione solo il 30% (vs il 37% nazionale) dei mezzi sottratti viene restituito al legittimo proprietario.

A completare il quintetto delle aree a ‘bollino rosso’ ci sono la Puglia (14.498 furti), la Sicilia (13.180) e la Lombardia (11.636). Quest’ultima è quinta nella graduatoria per furti di vetture, ma è decisamente nelle posizioni di vertice per quella dei Suv.

Quali sono i modelli di auto più rubati: in testa la Fiat Panda

La nuova crescita del business furti non ha inciso in modo sostanziale sulla classifica delle vetture preferite dai ladri, con le prime quattro posizioni rimaste inalterate rispetto al 2020: sempre in testa la Fiat Panda con 8.816 sottrazione (oltre 1 vettura rubata su 10 è Panda), seguita dalla Fiat 500 (6.743 modelli sottratti), dalla Fiat Punto (5.292) e dalla Lancia Ypsilon (2.979).

È salita di un posto la Smart ForTwo Coupè (1.389) che ha scalzato la Volkswagen Golf (1.381) dal 5° posto, mentre completano la graduatoria delle auto più attenzionate Renault Clio (1.284), Fiesta (1.059), Opel CORSA (824) e Fiat Uno (559).