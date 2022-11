Napoli cambio modulo senza Kvaratskhelia: Spalletti lo può fare con Raspadori e Lozano

Luciano Spalletti senza Kvaratskhelia per Atalanta-Napoli può pensare anche ad un cambio modulo: 4-2-3-1 con Lozano e Raspadori.

Si discute molto di chi possa essere il sostituto di Kvaratskhelia nella sfida tra Atalanta e Napoli. Essenzialmente Spalletti ha almeno tre soluzioni: Raspadori, Lozano ed Elmas. Tutti giocatori che possono giocare da esterno mancino, ovviamente con caratteristiche diverse rispetto al georgiano. Spalletti deve trovare una soluzione, anche se il Napoli non dipende chiaramente solo dall’attaccante ex Dinamo Batumi.

Ma Kvaratskhelia è un elemento fondamentale, con caratteristiche specifiche, mentre gli altri sostituti hanno caratteristiche diverse da sfruttare al meglio, anche in relazione agli altri calciatori.

Atalanta-Napoli: possibile cambio modulo per Spalletti

Quando si pensa a chi deve sostituire Kvaratskhelia si pone come base che Spalletti scelga ancora il modulo 4-3-3, ovvero quello che sta dando grandi risultati. Ma non bisogna dimenticare che il tecnico ha nelle sue corde anche il 4-2-3-1, schema che gli è sempre piaciuto ma che ha abbandonato ad inizio di questa stagione.

Ecco perché non è assurdo pensare ad un cambio modulo del Napoli con l’Atalanta, vista l’assenza di Kvaratskhelia. Ritornando al 4-2-3-1 si dovrebbe rinunciare ad un centrocampista, oppure avanzare Zielinski nella posizione di trequartista.

Ma con questo modulo il tecnico si potrebbe permettere di avere sia Lozano sia Raspadori in campo. Il messicano agirebbe da esterno mancino, l’ex Sassuolo da trequartista e Politano da esterno destro. In fase di non possesso i due esterni d’attacco si andrebbero ad abbassare formando un centrocampo a quattro, con l’aiuto anche di Raspadori che fa da collegamento tra mediana e reparto offensivo, con Osimhen libero di sfruttare gli spazi a sua disposizione.

Una soluzione a cui il tecnico può pensare, magari per cercare di sfruttare la profondità di Lozano senza dover rinunciare a Raspadori e viceversa. Un’idea che sicuramente starà girando nella testa del tecnico toscano.