Sostituto Kvaratskhelia: Raspadori in pole, idea Elmas ma attenti a Lozano

Luciano Spalletti deve scegliere il sostituto di Kvaratskhelia: Lozano, Elmas e Raspadori le soluzioni per Atalanta-Napoli.

Sostituire uno dei migliori giocatori della rosa non è affatto semplice, sarebbe un po’ come dover rinunciare a Lobotka, anche se nel caso dello slovacco non ci sono sostituti naturali. Mentre per quanto riguarda Kvaratskhelia, il Napoli ha almeno qualche cura al problema. Caratteristiche diverse, ma sicuramente giocatori in grado di poterci stare su quella fascia sinistra e di poter dare il proprio contributo.

Perché come ha ricordato Spalletti in conferenza stampa, nel Napoli non ci sono calciatori travestiti da giocatori azzurri, ma tutti hanno le qualità per indossare quella maglia. Ora toccherà a lui scegliere chi schierare al posto di Kvaratskhelia che ha sentito un dolore acuto alla schiena e non è rientrato nemmeno nella lista dei convocati per Atalanta-Napoli.

Kvaratskhelia – cercasi sostituto, Lozano, Raspadori o Elmas

La rosa del Napoli fino ad ora è stata lodata per la duttilità e per la qualità. Così l’assenza di Kvaratskhelia in Atalanta-Napoli è sicuramente una doccia freddissima, ma niente a cui non si possa porre rimedio. Spalletti ha piena fiducia nella sua rosa e sa che il giocatore che scendere in campo in sostituzione del georgiano, darà tutto se stesso per dare il massimo.

Il sostituto di Kvaratskhelia può essere uno tra Raspadori, Lozano ed Elmas. Quello che parte favorito è sicuramente l’ex Sassuolo che ha già giocato da esterno mancino ed ha le qualità per fare quel ruolo, ovviamente con caratteristiche diverse. Meno profondità e velocità, ma con tecnica e palleggio per dialogare con gli altri attaccanti e centrocampisti.

Elmas è un altro giocatore che può giocarci in quel ruolo, anche se sarebbe un adattato, ma in passato lo ha fatto prendendo il posto di Insigne in più occasioni.

Last but not least c’è Lozano. Il messicano può essere una delle mosse a sorpresa di Spalletti. Ha profondità e velocità per mettere in difficoltà la difesa avversaria, meno tecnica, ma la capacità di tagliare verso il centro e svariare come fa Kvaratskhelia.