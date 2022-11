Napoli, la lista dei convocati con l’Atalanta: le scelte di Spalletti

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati del Napoli per la sfida con l’Atalanta, fuori Kvicha Kvaratskhelia.

Grave problema per il Napoli che dovrà fare a meno di Kvaratskhelia per la sfida Atalanta-Napoli, il giocatore si è fermato per infortunio e non partirà nemmeno per Bergamo. Sicuramente una grana da risolvere per Luciano Spalletti che può puntare su Raspadori o Elmas in quella posizione, oppure potrebbe pensare di cambiare modulo, anche se questa possibilità sembra molto improbabile, visto che il 4-3-3 sta dando ottimi risultati.

Convocati Napoli per la sfida con l’Atalanta

Non giocherà Atalanta-Napoli nemmeno Rrahmani che è ancora alle prese con un infortunio e tornerà molto probabilmente nel 2023, visto che ci sarà la sosta per i mondiali e l’ultima gara di Serie A il Napoli la giocherà il 12 novembre.

Rientra invece Sirigu tra i convocati il portiere era rimasto fuori per un infortunio nelle ultime partite, ma ora ha recuperato e può andare in panchina, dato che non ci saranno cambi in porta.

Ecco la lista ufficiale dei convocati del Napoli per la sfida con l’Atalanta: