Kvaratskhelia salta l’Atalanta non sarà convocato

Kvicha Kvaratskhelia non giocherà con Atalanta-Napoli il giocatore non sarà nemmeno tra i convocati. Lo comunica la SSCN in una nota ufficiale.

“Kvaratskhelia non prenderà parte alla trasferta di Bergamo per episodio di lombalgia acuta. Rrahmani ha fatto terapie e palestra” questa la nota ufficiale del Napoli su Kvaratskhelia.

Un problema fisico per il giocatore che quindi non parte per Bergamo. Il Napoli sabato alle 18.00 gioca contro l’Atalanta seconda in classifica ma dovrà farlo senza il giocatore georgiano, punto di forza della squadra partenopea. Kvaratskhelia non gioca con l’Atalanta a a causa di un problema di lombalgia che lo ha bloccato il giorno prima del big match.

A questo punto c’è da capire chi sarà il sostituto di Kvaratskhelia. Molto probabile che scenderà in campo Raspadori che già nel recente passato ha sostituito il georgiano nel ruolo di esterno mancino. Spalletti in conferenza stampa ha detto che tutti sono all’altezza di giocare e che quindi chiunque va in campo ha tutte le capacità per fare la differenza.

L’assenza di Kvaratskhelia dalla sfida di Bergamo è sicuramente una grave perdita per il tecnico toscano, visto che il calciatore fa la differenza ogni volta che scende in campo. Spalletti ha anche altre soluzioni oltre a Raspadori come Elmas che ha giocato in passato nel ruolo di esterno.