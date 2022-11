Spalletti: “Atalanta grande collettivo, da Anfield usciamo rinforzati. Sorteggi Champions, no a gare facili…”

Luciano Spalletti parla alla vigilia di Atalanta-Napoli, l’allenatore carica la squadra: “Da Liverpool torniamo con certezze”.

Per il Napoli continua il tour de force, prima la trasferta di Liverpool ora la sfida scudetto con l’Atalanta seconda in classifica. Spalletti fa i complimenti alla squadra di Gasperini ed avvisa: “Ci sono tanti rischi in una gara come quella con l’Atalanta, sono giocatori forti che hanno un grande collettivo. Ci vorrà grande consapevolezza da parte della squadra“.

Ma Spalletti si fida dei suoi giocatori perché “dalla sfida di Anfield ne usciamo rinforzati e con maggiori certezze. Ma con l’Atalanta servirà forza fisica e poi c’è Gasperini che è un veterano di quelli terribili“.

Spalletti parla anche dei sorteggi Champions League ed il rischio Psg: “È un giochino sbagliato dire che si preferisce questa o quell’altra avversaria. Qualunque sia noi dovremmo mettere grande convinzione. Noi non vogliamo giocare facili, anzi vogliamo gare difficili per dimostrare di avere la forza di affrontarle“.

Atalanta-Napoli: Spalletti in conferenza stampa

Il tecnico ritorno ancora sulla sfida con il Liverpool e dice: “Avevo un po’ di timore per la sfida con il Liverpool ad Anfield, perché sono quelle squadre che si guardano per capire in che direzione sta andando il calcio. Sono stati bravi i calciatori a fare quella partita, anche se poi nel finale abbiamo un po’ mollato“.

Spalletti in conferenza stampa prima di Atalanta-Napoli paragona la sfida di Liverpool con quella di Bergamo: “Il test con la squadra di Gasperini somiglia quello di Liverpool. Anche l’Atalanta ha fisicità, compattezza e organizzazione, oltre ad un grande stadio. Fare una buona prova significa confermare la crescita della squadra. I ragazzi si sono allenati bene e tuti possono andare in campo, non c’è nessun giocatore che si è travestito da nostro giocatore, sono tutti corretti e perfetti per vestire la maglia azzurra e giocare nel Napoli“.

Il tecnico toscano non si sbilancia sul turnover: “Abbiamo diverse soluzioni a nostra disposizione. L’importante sarà affrontare la gara in maniera corretta ed abbiamo visto che questi ragazzi sanno farlo“.