Gasperini: “Napoli, ti fermo io”. Il tecnico dell’Atalanta giocherà anche per le altre big

L’Atalanta di Gasperini vuole fermare la corsa del Napoli. Il tecnico dei bergamaschi prepara una trappola per Kvara.

Gasperini vuole fermare il Napoli a tutti i costi, l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport esalta il tecnico dell’Atalanta e chiede un colpo che scuota la classifica.

Purtroppo il Napoli, come abbiamo sempre ripetuto, dovrà giocare questo campionato contro tutto e tutti. L’articolo della Gazzetta ne è la prova. Per la prima volta il Napoli si trova a pagina due ma non da protagonista come meriterebbe ma come possibile vittima sacrificale.

Ecco cosa scrive la Gazzetta:

GASPERINI VUOLE BATTERE IL NAPOLI

“Il 2 ottobre 2016 viene considerato il Natale atalantino di Gasperini: la nascita della sua era e della sua Dea. Quel giorno, prima di sfidarsi, Atalanta quart’ultima, Napoli secondo: alla fine, Atalanta-Napoli 1-0

Oggi, sei anni dopo, la Dea ha ben altre consapevolezze, tutta un’altra classifica, ma in fondo la stessa incombenza, per sé e per il campionato: fare colpo sul Napoli e un colpo scuoti classifica. Perché suonare la nona (vittoria consecutiva in campionato) per la banda Spalletti significherebbe piazzare una fuga forse ancor più bruciante di quella già impostata, considerando il calendario proprio (Empoli e Udinese in casa) e delle rivali prima della sosta per il Mondiale. Domani il mantra delle altre che credono allo scudetto sarà “Siamo tutti un po’ Atalanta”.

IMITARE IL LIVERPOOL

La Gazzetta non si ferma a questo e consiglia a Gasperini come fermare il Napoli, imitando il Liverpool:

“Ma come l’Atalanta può sorprendere il Napoli (e il campionato) un’altra volta? Sapendosi sdoppiare, anzitutto: perché la partita del Gewiss può riassumere il senso di un po’ tutta questa sua stagione.

Gasperini dovrà sfruttare le palle inattive, l’unico “bug” nell’ottimo software mostrato dal Napoli anche a Liverpool. Gasperini, perso Muriel e con Malinovskyi probabile arma da spendere in corsa, conta sul sinistro rasoiato di Koopmeiners, per disegnare soluzioni dirette, oppure radenti per i centimetri di Demiral, Scalvini, Djimsiti, Pasalic e per le incursioni di Toloi, Ederson e delle punte, che non hanno nello stacco ditesta il loro colpo migliore, ma in compenso rapidità di inserimento”.

BLOCCARE LOBOTKA E KVARA

Secondo il quotidiano milanese, Gasperini vuole bloccare Lobotka e Kvara:

“Le “uscite” del Napoli sanno essere poesia per la perfezione di certi meccanismi e la facilità di certi dialoghi, bloccare Lobotka e Kvaratskhelia darà un vantaggio alla squadra bergamasca.

Come se non bastasse, la Gazzetta invita Gasperini ad imitare, Fiorentina, Lecce e Liverpool, le uniche squadre capaci di fermare “limitatamente il Napoli”.

Gli azzurri hanno chiaro in mente le parole di Maradona, e dimostreranno di essere i più forti.