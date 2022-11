Pronta la trappola per il Napoli, spunta un particolare che in pochissimi hanno notato

Il Napoli capolista in serie A sfida l’Atalanta, le designazioni arbitrali possono trasformarsi in una brutta trappola per gli azzurri.

Il Napoli esce a testa alta da Anfield, gli azzurri pur avendo perso 2-0 hanno dimostrato di essere una delle migliori squadre d’Europa. La compagine di Klopp ha dovuto dare il 110% per riuscire nell’impresa di battere di azzurri e se l’arbitro non avesse negato un rigore, e il Var non avesse annullato il gol di Ostigard per un “orecchio” forse oggi staremmo parlando della 14esima vittoria consecutiva.

Gli azzurri sabato sono attesi nella difficile trasferta di Bergamo. Il Gewiss Stadium notoriamente è un campo ostile sia per la “garra” che Gasperini pretende dai suoi ogni volta che incontra il Napoli sia per i cori razzisti che puntualmente vengono rivolti ai tifosi azzurri.

Gasperini e i suoi giocatori, in questa settimana si sono lanciati in proclami di sfida quasi a sfiorare una presunta superiorità. Il campo però è l’unico giudice, arbitri permettendo.

BERGAMO TRAPPOLA PER IL NAPOLI

Il campo dell’Atalanta potrebbe trasformarsi in una trappola per il Napoli. È scandalosa la designazione di Mariani. Dopo Milan – Napoli era al var di Fiorentina -Inter e senza essere stato fermato viene di nuovo designato per il Napoli.

Scandalosa anche la designazione di Irrati al var dopo la direzione di Roma – Napoli e Cremonese – udinese.

Rocchi ha nascosto abisso in B al var di Brescia – Ascoli. Nemmeno Valeri è stato fermato è al var di salernitana – Cremonese e Chiffi è iv uomo in Bologna – Torino.

Marini è per la terza volta al var (Sampdoria – Fiorentina) dopo aver fatto regalare un rigore al Bologna contro il Lecce (xi) e non visto il fallo di mano di Rogerio in Napoli – Sassuolo (xii).

Marcenaro ha fatto praticamente la fine di serra. Dopo Juventus – Salernitana ha diretto solo Atalanta – Sassuolo.

Oramai non si contano più gli aiuti al Milan. Se le cose continuano come lo scorso anno, il Napoli dovrà lottare anche contro gli arbitri oltre che con i gufi, potete giurarci che sabato mezza Italia strisciata sarà incollata alla tv con al sciarpa dell’Atalanta al collo.