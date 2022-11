Calvarese: “Sul gol annullato a Ostigard il Napoli è stato sfortunato, vi spiego…”

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, analizza l’episodio del presunto fuorigioco di Ostigard durante Liverpool Napoli.

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Gianpaolo Calvarese, ex arbitro

“Gol annullato a Ostigard? Possono essere 10 centimetri di fuorigioco, ma sempre fuorigioco è. Questi pochi centimetri ieri sono andati a sfavore del Napoli, la prossima volta potrebbero andare a suo favore. Di certo c’è una cosa, l’algoritmo del fuorigioco semi-automatico è quasi perfetto, quasi infallibile. Questo vuol dire che traccia tantissimi punti in ogni frame sui calciatori e vengono riprodotte le sagome dei calciatori così sappiamo chi è quello che sta più avanti.

Ieri secondo me la valutazione dei dieci centimetri è stata anche sfortunata nel senso che il fuorigioco è di una spalla. Se fosse stato dal deltoide alla mano quella parte lì non sarebbe stata considerata perché la spalla è una parte del corpo con la quale si può giocare il pallone.

Se il gol annullato ad Ostigard ha contribuito alla vittoria del Liverpool? Assolutamente no, è ovvio che il Var ha cambiato il modo di intendere il calcio nel senso che probabilmente i dieci centimetri di Ostigard in fuorigioco l’occhio umano non sarebbe stato in grado di vederlo“.

Calvarese aggiunge: “La decisione è ineccepibile, perché ci sono queste macchine infallibili. La tecnologia cambia il risultato in maniera giusta. È una linea che viene tracciata dalla macchina. È come la goal line technology che ha stravolto il calcio, ma abbiamo la certezza del fatto che il pallone abbia superato la linea o meno. La tecnologia è abbastanza giovane e penso che qualche anno fa quando siamo partiti non era così settata, adesso si sta settando e parlando di chiaro ed evidente errore può cambiare il giudizio a seconda dell’arbitro.

Questa soglia di intervento è quella su cui si sta lavorando di più per uniformare i giudizi. Oggi andiamo avanti spediti, penso che stiamo facendo tutti uno sforzo per remare nella stessa direzione e le squadre lo stanno accettando. Tutti gli arbitri sono contenti della tecnologia per rivedere uno dei propri errori. L’arbitro è un atleta che vuole fare bene. Loro sono i primi che cercano con l’esperienza di settare questa tecnologia”.

CALVARESE E LO SCUDETTO SCIPPATO AL NAPOLI

Per chi non lo ricordasse, Giampaolo Calvarese fu quello che commise l’errore sul rigore di per un fallo inesistente Perisic su Cuadrado nella sfida tra Inter e Juve della stagione 2020/21. In quel match l’arbitro decise di fischiare un rigore totalmente inventato per fallo di Perisic su Cuadrado. Le immagini svelarono immediatamente che fu Cuadrado a franare sul giocatore dell’Inter e non Perisic a commettere fallo. Eppure nonostante il Var, Calvarese decise di assegnare comunque il rigore che fruttò tre punti fondamentali per lo scudetto alla Juventus.