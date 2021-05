Del Piero e Costacurta: “Rigore Juventus, Perisic non fa nulla é Cuadrado che cerca il contatto”

Il rigore concesso alla Juventus per fallo di Perisic su Cuadrado viene commentato pure da Alessandro Del Piero. Ospite di Sky Sport l’ex capitano della Juventus ammette: “Penso che gli arbitri ogni tanto debbano spiegare certe cose. In questo episodio il VAR non può intervenire perché non può valutare l’entità, ma vedendolo al replay Perisic non fa nulla e sembra proprio che la gamba di Cuadrado entri dentro le sue. Io vengo anche da un calcio nel quale nessuno dei tre episodi sarebbe stato da rigore“.

Insomma ancora una volta viene un rigore inesistente alla Juventus che gli permette di continuare a lottare per la Champions League. Ancora una volta Trentalange, a capo dell’Aia, chiediamo di far parlare gli arbitri, perché ne abbiamo veramente abbastanza di essere presi per i fondelli. Il rigore lo ha visto praticamente solo Calvarese, tanto che pure Costacurta Sky ha detto: “Io non ho visto tutto questo rigore. Il contatto c’è ma è la gamba di Cuadrado che va a cercare quella di Perisic, è evidente. Nemmeno si capisce perché la gamba di Cuadrado debba fare quel movimento. Per me il rigore non c’è“. Facciamo un plauso all’onesta di Del Piero e Costacurta che sul rigore della Juventus concesso da Calvarese, ha la coscienza di ammettere quello che è sotto gli occhi di tutti, ovvero che era inesistente.