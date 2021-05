La Juventus batte l’Inter e continua la corsa alla qualificazione in Champions. Quello che però combina Calvarese, salvato più volte dal Var Irrati, sul rigore decisivo, su cui il fallo lo commette Cuadrado

getta un’ombra inquietante sulla serie A. Lo Juventino, non nuovo a cadute occasionali in area, fa tutto da solo, anche infilare la gamba sinistra tra quelle di Perisic, ennesimo tuffo e rigore per la Juve.

ARBITRI PADRONI DEL DESTINO DEL NAPOLI

Il decano dei giornalisti napoletani, Rosario Pastore commenta così il pessimo spettacolo offerto da Juve e Inter:

“E’ stata la perfezione, signori miei. Quasi la rapina del secolo. Una sceneggiatura precisa nei minimi dettagli. Le faccine sghignazzanti mandate in onda da Maurizio de Giovanni sono estremamente efficaci per dipingere quanto è accaduto sulla scena del delitto che è lo stadio degli Agnelli a Torino.

E’ accaduto che un giocatore, che ormai dovrebbe essere notissimo per le sue sceneggiate, si è buttato giù in area nerazzurra appena si è sentito sfiorare, dando così modo al mediocre Calvarese di fare un sospiro di sollievo e indicare immediatamente il dischetto degli 11 metri.

Aveva temuto tantissimo, l’arbitro, che le sue decisioni di buttar fuori un juventino e di accordare un rigore all’Inter potesse pregiudicargli la carriera. E magari saranno state anche le indegne urla sulla faccia che Chellini gli ha dedicato a farlo preoccupare.

Rigore? Neanche punizione, magari ammonizione a Cuadrado per simulazione. Ok, la Juve ha vinto, viva la Juve, no? Ora, per competare il quadro, aspettiamo di vedere cosa accadrà domani a Firenze. No, non è vero che sarebbe il Napoli il padrone del proprio destino. E’ l’arbitro. E chi dice il contario o è in malafede o è un tifoso della Juventus. Il che è la stessa cosa“.

Ecco il tuffo di Cuadrato durante Juve-Inter

Ecco il video dell’azione che ha portato al penalty bianconero trasformato dal colombiano nel gol vittoria