Liverpool-Napoli il gesto di Ostigard diventa virale

Liverpool-Napoli, l’immagine di Ostigard in preghiera durante l’analisi del VAR fa il giro del web. Tanti i commenti.

Liverpool-Napoli, Ostigard è stato il migliore dei giocatori azzurri ad Anfield: non solo per il goal sfiorato e, sostanzialmente, negato dal VAR, quanto per la prestazione completa.

Prima o poi il Napoli doveva inciampare in questa stagione: meglio farlo oggi, in una partita come questa, piuttosto che a marzo, quando gli azzurri si giocheranno tutto.

L’arbitro tedesco Stieler ha annullato (con l’aiuto decisivo del Var) il gol di testa di Ostigard per il vantaggio del Napoli ad Anfield contro il Liverpool. Una rete che avrebbe permesso alla squadra di Spalletti di sbloccare il risultato e andare sull’1-0 blindando definitivamente il passaggio del turno in Champions da prima assoluta nel girone.

Il gesto di Ostigard durante l’analisi del Var sul fuorigioco

Una scenetta curiosa è andata in scena negli interminabili minuti di valutazione del Var sulla posizione del difensore al momento del colpo vincente: lo stesso Ostigard è stato immortalato con le mani giunte, come in preghiera, nella speranza di vedere convalidato il suo gol ad Anfield. Un sogno venuto meno poco dopo con la “crudele” decisione dell’arbitro Stieler e della tecnologia che hanno tolto al difensore ex Genoa una soddisfazione enorme.

L’immagine è diventata subito virale, con tantissimi commenti da parte dei tifosi azzurri che oggi hanno scoperto di avere in rosa un potenziale campione.