Spalletti: “Napoli grande partita, usciamo rinforzati, che intensità dei miei ragazzi”

Luciano Spalletti parla di Liverpool-Napoli ai microfoni di Sky: “Grandissima partita, abbiamo retto bene anche fisicamente”.

Spalletti al termine del match col Liverpool ha detto: “Abbiamo fatto una grandissima prestazione, per larghi tratti della partita abbiamo tenuto bene il campo e potevamo anche segnare, abbiamo mantenuto il match in equilibrio totale praticamente sempre.

Poi nel finale mi sembrava che la squadra si volesse un po’ accontentare proprio perché c’era il margine di vantaggio, per mantenere velocità e intensità, ma loro sono stati bravissimi a sfruttare due palle inattive“.

Liverpool-Napoli: il commento di Spalletti

Secondo Spalletti la squadra nel “momento di tranquillità, quando non c’era più da rischiare si doveva trovare il modo di vincerla, proprio perché non c’era più nulla da perdere. Ma loro sono migliori di noi da questo punto di vista, quindi dobbiamo ancora crescere“.

Sul primo posto del Napoli, Spalletti ha aggiunto: “È sicuramente un grandissimo risultato. Sono soddisfatto della squadra, ma in qualche modo ci manca il documento per certificare di essere grandi, ma possiamo migliorare. Non dobbiamo dimenticare che anche fisicamente abbiamo fatto molto bene, retto anche sulle palle inattive, fino ad un certo punto. Su queste situazioni ci vogliono muscoli e intensità ed abbiamo retto l’urto. Usciamo da questa partita convinti di essere una squadra forte“.