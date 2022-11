Liverpool-Napoli, Spalletti striglia Kvaratskhelia

Kvaratskhelia, bloccato dalla trappola di Klopp, il tecnico del Liverpool temeva molto le incursioni dell’esterno del Napoli.

Liverpool-Napoli, match valido per l’ultima giornata del girone A di Champions League, è terminato sul punteggio di 2-0. A segno Momo Salah e Darwin Nunez. In virtù di questo risultato, gli azzurri rimangono a quota 15 punti e chiudono il gruppo al primo posto; i Reds, a 15 come il Napoli, si devono accontentare della seconda piazza a causa degli scontri diretti.

Kvaratskhelia, bloccato nel traffico. Klopp è un allenatore offensivo, ma non è un cretino: appena Kvara prende palla si materializzano davanti a lui all’istante uno o due avversari, a volte tre, qualche volta anche quattro. Rimane imbottigliato nel traffico come se fosse l’ora di punta. Il Napoli lo cerca in continuazione, vuole la sua luce, ma è sempre oscurata dal rosso dei giocatori del Liverpool che schermano. Nonostante questo, soprattutto nel finale quando le forze dei Reds calano, riesce anche a tirare in porta con pericolosità. È forte, da lui ci si aspetta ormai sempre il massimo: per i miracoli si sta attrezzando.

Al minuto 81 Kvaratskhelia dopo una bella giocata si accentra e tenta il tiro a giro. Il pallone però si spegne sopra la traversa. Luciano Spalletti si è molto arrabbiato e ha strigliato il georgiano. Kvara poteva passare il pallone ad un liberissimo Hirving Lozano, invece ha preferito il tiro. Dopo poco Spalletti ha sostituito il georgiano con Elmas.