Liverpool-Napoli 2-0, azzurri primi nel girone. I Reds passano con due gol fortunati

Liverpool-Napoli 2-0, due gol fortunati segnano la prima sconfitta stagionale degli azzurri che restano primi nel girone.

Sconfitta con attenuante per il Napoli a Liverpool, gli uomini di Klopp si impongono ad Anfield per 2-0 grazie a due reti fortunate arrivate da palla inattiva. L’arbitro Stieler, nega un rigore al Napoli al 9ì del primo tempo, quando Konate, stende in area Kvaratskhelia .

L’arbitro tedesco annulla il gol del vantaggio azzurro segnato da Leo Ostigard , per un presunto fuorigioco.

LIVERPOOL-NAPOLI 2-0

Gli uomini di Spalletti cadono ad Anfield, ma mantengono il primo posto nel raggruppamento, tra gli applausi di tutti.

Alla fine sì: è stato primo posto nel raggruppamento di Champions League, con qualche rimpianto relativo alla possibilità di concludere la fase a gironi da imbattuti. Peccato, ma non una tragedia.

Il Napoli perde contro il Liverpool ad Anfield per un dettaglio, nulla più, che però non rovina un percorso da applausi, quello della formazione di Luciano Spalletti, frenata solo dai Reds.

E, nello specifico, da due errori di Meret su due palle inattive. La prima con Darwin Nunez che conclude trovando la respinta incerta del portiere, sfruttata da Salah.

La seconda, invece, con il colpo proprio dell’attaccante uruguaiano, che alla fine guadagna la rete.

Poco dopo l’intervallo, però, grande chance per gli azzurri, andati vicinissimi al goal del vantaggio con Ostgard, fermato dal VAR per un presunto fuorigioco.

Millimetrico, come la distanza che ha separato il Napoli dall’imbattibilità nel girone. Poco importa. Gli azzurri sono comunque agli ottavi da primi. Tra gli applausi: il resto non conta.

LIVERPOOL-NAPOLI, I GOAL

LIVERPOOL-NAPOLI 1-0, 85′ SALAH – Sugli sviluppi di un calcio d’angolo Darwin Nunez colpisce di testa, trovando la parata incerta di Meret che favorisce il tap-in di Salah che la spedisce in rete.

LIVERPOOL-NAPOLI 2-0, 98′ NUNEZ – Sempre sugli sviluppi di un calcio piazzato Darwin Nunez spedisce in rete da due metri, dopo il colpo di testa di Van Dijk, battendo nuovamente Meret.

LIVERPOOL-NAPOLI, LA MOVIOLA

9′ Kvaratskhelia entra in area e cade dopo un contatto molto dubbio con Konate, per Stieler si puó continuare a giocare, ma rivedendo le immagini c’erano tutti gli estremi per il penalty.

Stieler e il VAR impegnati al 53′, quando Ostigard colpisce di testa sugli sviluppi di un calcio piazzato e batte Alisson: qualche istante di riflessione. Al momento della battuta il difensore sembra di poco, pochissimo oltre. Ma da altra angolatura non sembra esserci invece il fuorigioco: il direttore di gara, quindi, su segnalazione del VAR annulla la rete.