Capello: “Liverpool-Napoli, risultato non giusto. Mi ha sorpreso una cosa”

Fabio Capello commenta Liverpool-Napoli, con gli azzurri che perdono 2-0 ma superano il Girone A di Champions League al primo posto.

Gli azzurri fanno una partita oltre i loro limiti, non dovevano vincere per forza ma dovevano controllare la gara e cercare di non prendere gol. Un obiettivo in cui sono riusciti fino al minuto 85 quando da calcio d’angolo arriva il primo gol di Salah. Poi la rete di Darwin Nunez arriva praticamente a partita finita. Insomma il Napoli doveva contenere e lo ha fatto nel migliore dei modi, tenendo anche fisicamente il Liverpool, cosa assolutamente complicata contro una squadra inglese che fa dell’intensità e della fisicità una delle sue armi.

Capello commenta Liverpool-Napoli

Nel salotto di Sky arriva il commento di Fabio Capello sulla sfida di Anfield: “Partita giocata a ritmi ossessivi, risultato non è giusto perché c’è stato grande equilibrio, mi ha sorpreso la mancanza di attenzione sui calci d’angolo. Mi ha sorpreso perché fino a quel momento il Napoli non aveva sbagliato assolutamente nulla“.

Capello su Liverpool-Napoli ha poi aggiunto: “Ci sono stati errori sui calci d’angolo, due giocatori così forti non possono saltare in maniera così libera. Ma il Napoli aveva tenuto benissimo il campo, limitando e bloccando praticamente sempre gli uomini di Klopp. Sinceramente a me il Napoli è piaciuto, ma Kvaratskhelia oggi è un po’ mancato, con Klopp che è riuscito a fermare bene il georgiano“.