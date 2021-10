Calvarese ammette errore su Cuadrado, Alvino: “Paga il Napoli”

Carlo Alvino commenta l’intervista di Gianpaolo Calvarese che ha ammesso l’errore sul rigore assegnato a Cuadrado nella stagione 2020/21. L’ex arbitro in una intervista a Il Centro ha ammesso il clamoroso errore. Calvarese ha fatto sapere che il rigore di Cuadrado non doveva essere fischiato. Eppure nonostante il Var e la tecnologia a sua disposizione, l’arbitro in quel frangente decise volontariamente di sbagliare. Con quel rigore i bianconeri riuscirono a prendere tre punti importanti per la lotta Champions League. Tre punti che pesarono anche sulle sorti del Napoli, che senza la Champions ha avuto un danno economico.

Sull’ammissione di Calvarese interviene Carlo Alvino che su twitter scrive: “Rispetto al caso Orsato qui i tempi per riconoscere l’errore sono stati più brevi … come nel caso Orsato però anche in questo caso ad avvantaggiarsene sempre gli stessi … ed il Napoli si trova senza uno scudetto ed una qualificazione Champions …“. Il riferimento di Alvino ad Orsato è al caso Pjanic. Anche in questo caso anni dopo il fischietto ha ammesso il suo errore. Peccato che anche in questo caso non si possa fare niente per cambiare la storia. Ancora una volta quell’errore fu a vantaggio della Juventus, un dato che non si può non riportare.