“Juventus-Inter? Avrei potuto gestirla meglio” l‘ex arbitro Calvarese ammette l’errore che è costato carissimo al Napoli e alla serie A in generale. Calvarese nella sua intervistata al corriere della sera, ha poi ammesso che certi errori possono spostare cifre mostruose. Milioni di euro che possono cambiare destinatario a causa di una singola decisione durante una gara.



Angelo Forgione, giornalista e scrittore, sulla propria pagina Facebook ha risposto alle dichiarazioni di calvarese:

“Juventus-Inter? Avrei potuto gestirla meglio. Lo sa, Calvarese, che quel rigore donato alla Juventus contro l’Inter dopo il tuffo di Cuadrado è stato fondamentale per spostare equilibri economici importanti. Lo sa e lo ammette, così come lo ha ammesso Orsato di aver sbagliato tre anni prima in un’altra sfida tra Bianconeri e Nerazzurri”.

Forgione ha poi aggiunto: “Circa 40 milioni spostati dal Napoli alla Juve, complici gli abulici e altrettanto colpevoli Azzurri contro il Verona, verissimo, ma senza quel rigore inventato da Calvarese il Napoli sarebbe andato in Champions matematicamente con una giornata di anticipo e il match contro gli scaligeri sarebbe stata ininfluente. Non decisivo, Calvarese, ma fondamentale per spostare gli equilibri economici, appunto. E sempre verso la stessa parte”, ha sottolineato il noto scrittore e storico meridionalista.

