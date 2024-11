Napoli su Ratiu: pronta l’offerta al Rayo Vallecano

Il club azzurro punta il terzino destro rumeno per rinforzare la fascia

Il Napoli è al lavoro per rinforzare la rosa in vista di gennaio e regalare a Antonio Conte i rinforzi richiesti per la seconda parte di stagione. Tra le priorità del tecnico c’è l’innesto di un nuovo elemento in difesa e sulle corsie esterne.

Come riporta l’esperto di calciomercato Ekrem Konur sul suo profilo X: “Il Napoli è interessato al terzino destro del Rayo Vallecano, Andrei Ratiu. La capolista della Serie A ha intenzione di fare un’offerta iniziale di 10 milioni di euro per il giocatore rumeno”.

Secondo TMW la situazione è chiara: “In questa stagione è uno dei migliori terzini della Liga e ha una clausola di circa 25 milioni di euro. Sembra però che il club di Madrid sia disposto a trattare eventualmente il prezzo del cartellino. Della cifra eventualmente ricavata una parte andrà al Villarreal come parte dei suoi diritti di formazione”.

Ratiu, arrivato al Rayo Vallecano dall’Huesca nell’estate 2023, si è imposto come titolare negli ultimi mesi, attirando l’interesse di diversi club dopo essere stato seguito anche dalla Fiorentina nella scorsa stagione.