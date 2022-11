Napoli tra le migliori d’Europa: Sapete quanto vale oggi la rosa azzurra?

Il Napoli si conferma tra le migliori squadre d’Europa, Spalletti e de Laurentiis hanno anche il merito di aver aumentato il valore della rosa.

Il Napoli sta stupendo l’Italia e l’Europa in questi primi tre mesi di gare ufficiali. Capolista in Serie A, la formazione di Spalletti ha guadagnato l’accesso agli ottavi di Champions facilmente.

Ma le sorprese per i tifosi azzurri non finiscono qui, Giuntoli, Spalletti e De Laurentiis oltre ad aver allestito una rosa di altissimo livello, pur rispettando i paletti economici sono riusciti anche ad aumentarne il valore.

De Laurentiis Re Mida

Aurelio De Laurentiis recita la parte di Re Mida. Kim, preso per 18 milioni, ne vale almeno 40 milioni dopo aver mostrato quello che sa fare.

Lobotka arrivato per 18 milioni dal Celta Vigo, non ha nulla in meno rispetto a Jorginho che pure venne ceduto per la cifra monstre di 60 milioni di euro. Per altro, il centrocampista slovacco è pezzo unico, difficile trovarne di simile. Patrimonio raddoppiato, insomma: oltre a quelli sul campo.

Anguissa, riscattato a 15, ne vale già almeno 35. Senza dimenticare la rivelazione della Champions, quell’Ostigard che indubbiamente preso per 5 milioni dal Brighton ne vale almeno il triplo. Ed è una cifra è destinata a salire. Come quella di Politano, che dopo un avvio complicato sta convincendo tutti.

Anche nel calcio, vale quanto si dice in Borsa: compra a poco e vendi a molto. Se poi, come ha fatto il Napoli, hai l’abilità di tesserare Khvicha Kvaratskhelia il cui valore oggi supera cifre record. Il gioco è fatto.

Zielinski, venne preso a 15 milioni di euro. Ora si prepara anche lui a discutere il rinnovo, ma ce ne vogliono almeno 45 adesso. Stessa cosa per Osimhen: per meno di 120 milioni non va via. Ovvero, ce ne vogliono 40 in più rispetto a quanto pagato.

Un altro successo per Luciano Spalletti, scrive il Mattino, bravo a lanciare i giovani, motivare i più esperti, coinvolgere tutti. Ma un premio significativo anche per le scelte della società sul mercato, a partire da Cristiano Giuntoli. È un processo virtuoso solo agli inizi, occorre tempo per vederne gli effetti autentici. Ma è difficile immaginare lo sbarco di un simile modello nella massima serie.

È un premio per il patron azzurro che la scorsa estate ha avuto il coraggio di voltar pagina con effetti salutari che ora sono sotto gli occhi di tutti. Ottenuto il taglio di ingombranti veterani, il club azzurro è riuscito anche a ringiovanire la rosa con risultati tecnici più che apprezzabili.

Quanto vale al rosa del Napoli?

Secondo il sito specializzato Transfermarkt – citato persino dalla procura di Torino nel caso della plusvalenze – che da 440 milioni il valore della rosa del Napoli vale almeno 600 milioni di euro. Ma le leggi di mercato dicono ben altro.