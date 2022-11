Capuano: “La Juventus non conta più nulla è distrutta”

Giovanni Capuano commenta la retrocessione della Juventus in Europa League: “Conta pochissimo, quasi nulla”.

La Juventus saluta la Champions League e retrocede in Europa League. Il Benfica passeggia sul malcapitato Maccabi Haifa, condannando i bianconeri alla seconda competizione Europea.

Il giornalista Giovanni Capuano sul portale derbyderbyderby.it commenta così l’uscita dalla Champions della squadra di Allegri:

CAPUANO: LA JUVENTUS NON CONTA NULLA

“La corsa al quarto posto (lo Scudetto chissà…) sarà fondamentale per i conti economici e la rifondazione non potrà essere rimandata a lungo. Però sul calendario la data del 31 maggio 2023 e la sede della Puskas Arena di Budapest deve essere segnata con un circoletto rosso a futura memoria. La Juventus in Europa conta pochissimo, quasi nulla.

Non alza un trofeo da un quarto di secolo e non ha il diritto di fare scelte diverse che non siano l’inseguimento a questo. Ogni altro pensiero sarebbe una divagazione rispetto alla realtà: vincere per darsi un senso”. Almeno a parole, Massimiliano Allegri nel post partita ha confermato l’impegno della sua squadra: “La Juventus è nata per vincere, sennò giochiamo coi giovani e quel che viene è tutto in più. La Juventus deve arrivare in Europa League, recuperare in campionato. I giovani giocano in attesa che recuperino altri giocatori, in questo momento concentriamoci su chi c’è”.

Capuano ha poi aggiunto: “A parole l’ambiente Juventus sembra aver intenzione di fare le cose sul serio (su Mourinho non abbiamo dubbi mentre per Sarri il sospetto che non interessi nulla è forte).

Ma adesso è il momento della vergogna e, quindi, ci si aggrappa a tutto pur di trovare qualche aspetto positivo in una metà di stagione che peggiore non si può. A febbraio invece sarà diverso e allora è bene dire per tempo che l’Europa League deve diventare l’obiettivo numero uno della Juventus e che è l’unica via attraverso cui emendare le figuracce contro Maccabi Haifa e Benfica e dare un senso alla stagione”.

C’è da giurarci che per i media nazionali l’Europa League ora diventerà la coppa più importante del mondo, capace di far impallidire anche la coppa del mondo.